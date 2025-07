Welche Rolle spielen Pop-up-Stores im Kampf gegen Leerstände in Koblenz? Die Leerstandsmanagerin der Stadt sieht in ihnen „riesiges Potenzial“, kennt aber auch die Hürden. Im Forum lief ein Pilotprojekt, das sich auf die Centerentwicklung auswirkt.

Wo Leerstände Fußgängerzonen und Einkaufscenter in Koblenz belasten, sind neue Konzepte gefragt. Sogenannte Pop-up-Stores, die Verkaufsflächen nur für eine bestimmte Zeit nutzen, könnten dabei eine Rolle spielen.

Ganze 17 ungenutzte Flächen zählt das Forum Mittelrhein am Zentralplatz aktuell. Hier lief von März bis Juni ein erster Versuch mit einem Pop-up-Store. Die Idee stammte von Manager Udo Kamps aus Rhens, der für seinen Kunden einen Pop-up-Store anfragte, „weil da so viel leer steht“: Der dreimonatige Versuch mit den Merchandisewaren von Jannik Freestyle, Fußballtrickser und Influencer, lief gut. Udo Kamps meinte begeistert: „Es war bombe.“ Auch Centermanagerin Cindy Häßlein berichtet, dass das Pilotprojekt super ankam, und sagt: „Pop-up-Stores sind eine strategische Ergänzung in Shopping Centern und gewinnen zunehmend an Bedeutung.“

Aber nicht nur dort. Auch die Leerstandsmanagerin vom Koblenz-Stadtmarketing, Chantal Oberst, sieht in solchen zeitlich befristeten Angeboten „riesiges Potenzial“. Auf Anfrage erklärt sie: „Pop-up-Stores sind für die Innenstädte ein wichtiges, strategisches Instrument für die Entwicklung – und zwar in vielerlei Hinsicht.“ Sie würden neue Ladenkonzepte und Produkte mit sich bringen, neue Zielgruppen ansprechen und eine hohe Anziehungskraft entwickeln. „Für Koblenz ist es wichtig, vor allem jungen Menschen eine Perspektive vor Ort zu bieten.“

Die Leerstandsmanagerin nennt die Stadt Hanau, in der sich zeigt, dass solche Stores ein enormes Potenzial bieten. „Viele der Stores konnten ihr Konzept auch nach der kurzen Mietzeit des Pop-ups am Markt etablieren und sind nun fester Bestandteil des Einzelhandels der Innenstädte.“

i Chantal Oberst ist die Leerstandsmanagerin von Koblenz. Fabian Burgard

Was die Läden ausmacht: „Pop-up-Stores geben Gründerinnen und Gründern einen Platz, auf dem sie sich niederschwellig ausprobieren und die Wirtschaftlichkeit ihres Unternehmens testen können.“ Das finanzielle Risiko ist durch die begrenzte Laufzeit überschaubar. Darüber hinaus beleben sie die Innenstädte, indem sie Leerstände sinnvoll nutzen, und machen diese wieder attraktiver und lebendiger, sagt Chantal Oberst. Sie weist darauf hin, dass das Team des Koblenz-Stadtmarketings, das nun am Görres-Platz sein Büro hat, ab August dort auch mit einem Pop-up-Store startet.

Eine der Hürden für solche zeitlich befristeten Shops ist die oft schwierige Kommunikation mit den Eigentümern der verwaisten Läden, weiß Chantal Oberst. Das trifft aber natürlich eher auf innerstädtische Immobilien als auf Center zu. „Viele sind nicht bereit, ihre leer stehenden Gewerbeeinheiten nur für einen kurzen Zeitraum zu vermieten, weil sie den Aufwand scheuen.“ Das Stadtmarketing könne an dieser Stelle wichtige Beratungs- und Unterstützungsarbeit leisten. Die Leerstandsmanagerin sagt: „Auch bürokratische Umstände wie Umnutzungs- und Bauanträge erschweren es, Konzepte für die Gründerinnen und Gründer umzusetzen.“

i Cindy Häßlein managt das Forum Mittelrein. Vieles ist auch hier im Wandel. Steinert Katrin (Archiv). Steinert Katrin

Im Forum wird die etwa 135 Quadratmeter große Fläche im Erdgeschoss, auf der der Influencer Jannik Freestyle den Pop-up-Shop betrieb, jetzt in den Sommerferien als Aktionsraum für Kinder genutzt. Centerchefin Cindy Häßlein erklärt: „Danach ist geplant, die Fläche so herzurichten, dass jederzeit ein neues Pop-up-Konzept einziehen kann, ohne die Notwendigkeit, Möbel oder sonstige Einrichtung mitzubringen.“

Man könne seine Produkte mitbringen, eine Kasse aufstellen und loslegen. Dabei soll die Fläche modular aufgebaut sein, sodass sie relativ einfach auf eine andere Fläche wandern kann. „Denn wir befinden uns auch in Gesprächen mit potenziellen langfristigen Nachmietern.“

Pop-up-Stores sind vielfältig nutzbar

Laut Forum-Managerin Cindy Häßlein bringen Pop-up-Stores in eine Einkaufsgalerie „Abwechslung ins Angebot, schaffen temporäre Erlebnisse und halten das Verkaufsangebot spannend“. Des Weiteren kann man mit ihnen neue Konzepte testen – sowohl für Marken als auch für das Center. „Pop-up Stores passen gut zu einem Shopping-Center als lebendigem Ort, der sich ständig weiterentwickelt.“

Inhaltlich sind Pop-up-Stores kaum Grenzen gesetzt – sie bieten Raum für kreative Ideen, neue Produkte und besondere Erlebnisse, sagt Häßlein. „Hierbei stehen die Pop-up-Flächen nicht nur Menschen mit Fans offen (wie Jannik Freestyle, Anm. d. Red.), sondern richten sich vor allem an regionale Marken.“ kst