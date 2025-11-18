Schutzmaßnahme in Koblenz Poller in der Löhrstraße sollen Weihnachtsmarkt sichern 18.11.2025, 13:00 Uhr

i Poller in der Löhrstraße verhindern, dass Fahrzeuge hier einfahren. Offiziell machen Stadt und Polizei keine Angaben zum Sicherheitskonzept des Weihnachtsmarktes. Doris Schneider

Glühwein trinken, Geschenke kaufen, Freunde treffen – beim Thema Weihnachtsmarkt fallen einem fröhliche Bilder ein. Aber es gibt auch schreckliche Bilder von Anschlägen und Amokfahrten. Wie kann man möglichst sicher feiern?

Der Weihnachtsmarkt auf den Plätzen in der Altstadt ist die größte Veranstaltung, die Koblenz zu bieten hat – offiziell wird die Zahl der Besucher Jahr für Jahr mit rund 400.000 bis 500.000 angegeben, vermutlich ist sie sogar um einiges höher. Denn einen ganzen Monat lang können Besucher an den Ständen Accessoires kaufen, durch die Gassen bummeln, Glühwein trinken und Karussell fahren.







Artikel teilen

Artikel teilen