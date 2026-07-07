Verkehr in Koblenz Poller in der Fahrradstraße bremst Autos aus Doris Schneider 07.07.2026, 15:30 Uhr

i Der Poller mitten in der Koblenzer Casinostraße in Höhe der Schlossapotheke ist brandneu. Immer wieder sind hier Autos eingebogen, obwohl das nicht erlaubt ist. Doris Schneider

Die Regeln der Koblenzer Fahrradstraße scheinen lang nicht jedem bekannt zu sein. Zumindest fahren immer wieder Autos in die falsche Richtung in der Casinostraße ein. An einer Ecke geht das nun nicht mehr.

Immer wieder kommt es zu brenzligen Situationen an der Ecke Schlossstraße/Casinostraße in Koblenz. Denn von der Ecke an der Apotheke aus fahren häufig Autos in die Casinostraße ein – die ist aber grundsätzlich Fahrradfahrern vorbehalten und nur von der Stegemannstraße aus in Gegenrichtung für Anlieger frei.







Artikel teilen

Artikel teilen