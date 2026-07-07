Die Regeln der Koblenzer Fahrradstraße scheinen lang nicht jedem bekannt zu sein. Zumindest fahren immer wieder Autos in die falsche Richtung in der Casinostraße ein. An einer Ecke geht das nun nicht mehr.
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Immer wieder kommt es zu brenzligen Situationen an der Ecke Schlossstraße/Casinostraße in Koblenz. Denn von der Ecke an der Apotheke aus fahren häufig Autos in die Casinostraße ein – die ist aber grundsätzlich Fahrradfahrern vorbehalten und nur von der Stegemannstraße aus in Gegenrichtung für Anlieger frei.