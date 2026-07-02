Kriminalität und Überwachung
Polizeipräsident Süs: „Koblenz ist eine sichere Stadt“
In Koblenz werden seit Jahren immer weniger Straftaten verübt. Gleichzeitig fühlen sich die Menschen unsicherer in der Stadt. Wa
In Koblenz werden seit Jahren immer weniger Straftaten verübt. Gleichzeitig fühlen sich die Menschen unsicherer in der Stadt. Was also tun?
Doris Schneider (Archiv). Doris Schneider

Die Zahl der Straftaten ist in Koblenz im vergangenen Jahr weiter gesunken, dennoch sorgen die jüngsten Vorfälle dafür, dass Menschen beunruhigt sind und sich unsicherer in ihrer Stadt fühlen. So bewerten der Polizeichef und die Stadtspitze die Lage.

Lesezeit 4 Minuten
Messerangriff am Koblenzer Zentralplatz, mutmaßliche Vergewaltigung in der Schlossstraße, mutmaßlicher sexueller Übergriff auf eine Förderschülerin: Nachrichten wie diese beunruhigen die Menschen in Koblenz. Manch einer wird das Gefühl haben, dass es immer gefährlicher wird, in der Stadt unterwegs zu sein.

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