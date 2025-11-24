Golffahrer auf B9 flüchtet Polizei sucht nach Massencrash bei Koblenz grauen VW 24.11.2025, 14:38 Uhr

Es ist nicht viel, was sie über den möglichen Verursacher der Massenkarambolage am Freitag auf der B9 zwischen Weißenthurm und Andernach wissen. Aber es gibt eine Beschreibung, wie unsere Redaktion vom Polizeipräsidium Koblenz erfahren hat.

Er soll am Freitagmittag eine Massenkarambolage mit zwei Autos und zwei Lkw auf der B9 bei Koblenz verursacht haben und geflüchtet sein. Nun teilt die Polizei auf Anfrage unserer Redaktion mit, dass „mittlerweile folgende Beschreibung des Flüchtigen vorliegt“: Der männliche Fahrer sei etwa 30 bis 40 Jahre alt, trägt einen Bart und habe möglicherweise einen grauen VW Golf gesteuert.







