Verkehrskontrollen in Koblenz
Polizei stellt schon 2024 geklauten E-Scooter sicher
Die Polizei hat am Wochenende verstärkt Motorradfahrer kontrolliert.
Die Polizei hat am Wochenende verstärkt Motorradfahrer kontrolliert.
Polizeidirektion Koblenz

Die Sonne schien, viele Motorrad- und Mofafahrer sind am Wochenende in der Region unterwegs gewesen – daher hatte die Polizei spezielle Zweiradkontrollen angesetzt. Dabei klärten die Beamten, fast nebenbei, einen Diebstahl von vor zwei Jahren auf. 

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Bei mehreren Verkehrskontrollen haben Beamte des Zweiradkontrolltrupps der Polizeidirektion Koblenz am Samstag Motorräder, Mofas und Co. überprüft. An der Balduinbrücke nahmen die Polizisten am Vormittag hauptsächlich Kleinkrafträder wie Mofas und E-Scooter unter die Lupe.

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