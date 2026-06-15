Die Sonne schien, viele Motorrad- und Mofafahrer sind am Wochenende in der Region unterwegs gewesen – daher hatte die Polizei spezielle Zweiradkontrollen angesetzt. Dabei klärten die Beamten, fast nebenbei, einen Diebstahl von vor zwei Jahren auf.
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Bei mehreren Verkehrskontrollen haben Beamte des Zweiradkontrolltrupps der Polizeidirektion Koblenz am Samstag Motorräder, Mofas und Co. überprüft. An der Balduinbrücke nahmen die Polizisten am Vormittag hauptsächlich Kleinkrafträder wie Mofas und E-Scooter unter die Lupe.