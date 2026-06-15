Verkehrskontrollen in Koblenz Polizei stellt schon 2024 geklauten E-Scooter sicher Enni Schawo 15.06.2026, 15:23 Uhr

i Die Polizei hat am Wochenende verstärkt Motorradfahrer kontrolliert. Polizeidirektion Koblenz

Die Sonne schien, viele Motorrad- und Mofafahrer sind am Wochenende in der Region unterwegs gewesen – daher hatte die Polizei spezielle Zweiradkontrollen angesetzt. Dabei klärten die Beamten, fast nebenbei, einen Diebstahl von vor zwei Jahren auf.

Bei mehreren Verkehrskontrollen haben Beamte des Zweiradkontrolltrupps der Polizeidirektion Koblenz am Samstag Motorräder, Mofas und Co. überprüft. An der Balduinbrücke nahmen die Polizisten am Vormittag hauptsächlich Kleinkrafträder wie Mofas und E-Scooter unter die Lupe.







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