Einsatz in Koblenz
Polizei nennt Details zum Tiefgaragen-Brand
Die Koblenzer Feuerwehr bei einem Einsatz in der Hohenfelder Straße. (Symbolbild)
Die Koblenzer Feuerwehr bei einem Einsatz in der Hohenfelder Straße. (Symbolbild)
Ingo Beller (Archiv). Ingo Beller

Mehr als 60 Einsatzkräfte waren am 15. Juli bei einem Brand in einer Tiefgarage in Koblenz im Einsatz. Jetzt äußert sich die Polizei zum entstandenen Schaden – und gibt mehr Details zum abgebrannten Auto bekannt.

Lesezeit 1 Minute
Die Polizei Koblenz hat weitere Details zum Brand in einer Tiefgarage in der Koblenzer Straße am 15. Juli bekannt gegeben. Bei dem Auto, das an jenem Mittwochvormittag komplett ausbrannte, handelte es sich demnach um einen Oldtimer, teilt ein Polizeisprecher nun auf Anfrage unserer Redaktion mit.
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