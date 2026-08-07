Insgesamt acht Leichtverletzte
Polizei nennt Details zu Schlägereien in Koblenz
Im Bereich der Burgstraße am Florinsmarkt in der Koblenzer Altstadt hat es in der Nacht auf den 1. August mehrere Schlägereien m
Im Bereich der Burgstraße am Florinsmarkt in der Koblenzer Altstadt hat es in der Nacht auf den 1. August mehrere Schlägereien mit mehreren Verletzten gegeben. Die Polizei ermittelt.
Alexej Zepik

Mehr leicht Verletzte, als bisher bekannt waren, aber keine Waffen, die zum Einsatz kamen: Auf Nachfrage äußert sich die Polizei in Koblenz mit weiteren Details zu den Schlägereien in der Nacht auf den 1. August.

Lesezeit 2 Minuten
Die Polizei hat weitere Details zu den Schlägereien in der Koblenzer Altstadt preisgegeben, die sich in der Nacht auf Samstag, 1. August, abgespielt haben. Demnach ist bei zwei Schlägereien die Tatzeit bekannt. Außerdem zeigt sich: Offenbar wurden insgesamt acht Personen in jener Nacht verletzt.
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