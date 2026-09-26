Großeinsatz in Koblenz Polizei kontrolliert Freitagabend mehr als 300 Menschen Doris Schneider 26.09.2026, 10:25 Uhr

i Bei früheren Kontrollen in der Koblenzer Innenstadt wurde festgestellt, dass sich vor allem jüngere Leute hier zu Straftaten verabreden. Am Freitagabend wurden rund 300 Menschen kontrolliert. Doris Schneider/Achiv. Doris Schneider/Archiv

Vor allem jüngere Menschen sollen sich in der Koblenzer Innenstadt treffen, um Straftaten zu begehen – dies haben frühere Kontrollen nahegelegt. Am Freitagabend gab es wieder einen Großeinsatz der Polizei. Das sind die Ergebnisse.

Große Gruppen von der Polizei haben am Freitagabend (25. September) in der Koblenzer Innenstadt Menschen kontrolliert. Hintergrund der massiven Kontrolle ist, dass frühere stichprobenartige Einsätze darauf hinweisen, „dass sich nach wie vor Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene an verschiedenen Örtlichkeiten im Innenstadtbereich treffen, um hier Straftaten zu begehen oder sich zu solchen zu verabreden“, so die Polizei.







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