Vor allem jüngere Menschen sollen sich in der Koblenzer Innenstadt treffen, um Straftaten zu begehen – dies haben frühere Kontrollen nahegelegt. Am Freitagabend gab es wieder einen Großeinsatz der Polizei. Das sind die Ergebnisse.
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Große Gruppen von der Polizei haben am Freitagabend (25. September) in der Koblenzer Innenstadt Menschen kontrolliert. Hintergrund der massiven Kontrolle ist, dass frühere stichprobenartige Einsätze darauf hinweisen, „dass sich nach wie vor Jugendliche, Heranwachsende und junge Erwachsene an verschiedenen Örtlichkeiten im Innenstadtbereich treffen, um hier Straftaten zu begehen oder sich zu solchen zu verabreden“, so die Polizei.