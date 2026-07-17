Vandalismus am Lost Place Polizei Koblenz rückt öfter zu Königsbacher-Gelände aus Katrin Steinert 17.07.2026, 08:00 Uhr

i Die Königsbacher Brauerei in Koblenz ist ein Lost Place ohne Zutritt: Allerdings dringen immer wieder Menschen unerlaubt ins Gelände und die Gebäude ein. Ingo Beller

Verlassene Orte wie die ehemalige Königsbacher Brauerei in Koblenz wirken auf manche Menschen wie Magnete: Sie verschaffen sich unerlaubt Zutritt, um zu fotografieren, zu randalieren oder zu stehlen. Die Koblenzer Polizei rückt regelmäßig aus.

Unerlaubte Zutritte, Vandalismus und Kabeldiebstahl am verlassenen Königsbacher-Gelände in Koblenz: Der Eigentümer berichtete im Austausch mit unserer Redaktion, dass die alte Fabrikanlage an der B9 im Stadtteil Stolzenfels regelmäßig Menschen anzieht, die dort nichts zu suchen haben.







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