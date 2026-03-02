Reparaturen nach Unfall Polizei Koblenz: Notrufe per Festnetz klappen wieder Matthias Kolk 02.03.2026, 11:02 Uhr

i Am beschädigten Verteilerkasten wurde und wird noch fleißig gearbeitet. Doris Schneider

Ein 18-Jähriger krachte am Samstag in einen Strom- und Verteilerkasten, mitten in der Innenstadt. Darum konnten in Teilen von Koblenz vom Festnetz aus keine Notrufe abgesetzt werden. Die Polizei gibt ein Update zu Reparaturarbeiten.

Weil ein 18-Jähriger am Samstag mit seinem Auto in einen Strom- und Verteilerkasten gefahren ist, konnten in Teilen von Koblenz keine Notrufe an die 110 und 112 per Festnetz mehr abgesetzt werden. Am Montagvormittag vermeldete die Polizei nun: „Nach derzeitigem Stand kann mitgeteilt werden, dass die Störungsbeseitigung, bis auf eine geringe zweistellige Haushaltsanzahl, behoben werden konnte.







Artikel teilen

Artikel teilen