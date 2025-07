Jeder kann Mal in eine hilflose Lage geraten. Wie schnell das gehen kann, hat kürzlich ein 85-jähriger Koblenzer am eigenen Leib erfahren. Gegenüber unserer Zeitung berichtet er von seinem Erlebnis, und wie ihm geholfen wurde.

Als die Hitzewelle Anfang Juli mit mehr als 35 Grad auf ihren bisherigen Höhepunkt zusteuert, befindet sich der 85-jährige Jens Paul gerade auf seiner täglichen Wanderung durch den Koblenzer Stadtwald. Was bei diesen Temperaturen schon für manch jüngeren Spaziergänger zur Herausforderung wird, meistert der Rentner vorerst problemlos. Warum sein sonst so routinierter Ausflug an diesem Tag jedoch ein überraschendes Ende nahm, berichtet er unserer Zeitung.

„ Ich pflege jeden Tag, bei jedem Wetter, einen Waldspaziergang zu machen“, sagt der 85-Jährige Koblenzer. Er habe den Ehrgeiz, sich fit zu halten und legt deshalb täglich eine Wanderung von 5,5 Kilometern und 150 Höhenmetern zurück. Diese Strecke führt ihn von seinem Wohnsitz auf der Karthause aus durch den Koblenzer Stadtwald. „Die Wegroute ist mir vertraut“, erklärt Paul. Auch am vergangenen Mittwoch schlug der Rentner zuerst diese altbekannte Strecke ein, bevor er sich entschied, vom Weg abzuweichen.

„Angst, mich zu verlaufen, hatte ich dabei nicht, denn ich kannte die Himmelsrichtung zur Karthause.“

Jens Paul

Mehr als 9 Kilometer legt er – laut den Aufzeichnungen seines Schrittzählers – auf der ihm unbekannten Route zurück. „Angst, mich zu verlaufen, hatte ich dabei nicht, denn ich kannte die Himmelsrichtung zur Karthause“, merkt Paul an. Auch die Hitze habe ihm keine Sorgen bereitet. Letztlich war es eine Drahtschleife am Wegrand, die dem 85-Jährigen zum Verhängnis wurde. Darin hat er sich verfangen und ist zu Boden gestützt.

Eine Fahrradfahrerin habe das Ganze mitbekommen und ist ihm zu Hilfe geeilt, erzählt der Rentner weiter. Ihre Vermutung: Der Mann muss aufgrund der Hitze kollabiert sein. „Was nicht der Fall war. Ich schwitzte zwar, aber fühlte mich gut“, betont Paul. Die junge Frau rief dennoch die Polizei.

Ordnungsamt und Polizei regeln „allgemeine Gefahrenabwehr“

„Bei Eintreffen der Kollegen war der Mann ansprechbar, er hatte einen längeren Spaziergang hinter sich und litt erkennbar unter den hohen Temperaturen“, erläutert der Polizeisprecher Oliver Jutz auf Nachfrage unserer Zeitung den Einsatz. Er erklärt, dass sich in Koblenz Polizei und Ordnungsamt die Aufgabe der „allgemeinen Gefahrenabwehr“ mittlerweile teilen. Zu diesem Zuständigkeitsbereich gehören mitunter Fälle, wie eben der des Jens Paul, in dem kein akuter Notfall vorliegt, aber dennoch Hilfe geleistet wird. Auch die regelmäßig nötige Befreiung von Kindern oder Tieren, die – gerade bei hohen Temperaturen – im Auto eingeschlossen sind, übernimmt „mal die Polizei, mal das Ordnungsamt“, so Jutz.

Speziell geschult werden die Beamten auf solche Fälle nicht. Genauso wenig wie für den Umgang mit Menschen, die beispielsweise an Demenz erkrankt sind. „Man kann die Kollegen nicht auf alles vorbereiten“, sagt Jutz. Erste-Hilfe können allerdings alle Beamten leisten, sollten sich solche vermeintlich harmlosen Situationen doch zu medizinischen Notfällen entwickeln.

„Kein Kollege hätte den Mann da einfach stehen lassen.“

Oliver Jutz, Pressesprecher der Polizei

Obwohl der Rentner in guter körperlicher und mentaler Verfassung war, und die neun Kilometer Heimweg wieder zu Fuß bewältigen wollte, brachten die Polizisten den Mann mit dem Streifenwagen nach Hause. „Unterwegs stellten sie mir Fragen unter anderem zu meiner Wohnadresse und meinem Geburtstag, um damit meine augenblickliche geistige Verfassung zu testen“, schildert der 85-Jährige das Vorgehen der Beamten. „Ich hatte dabei keinerlei Probleme“, ergänzt er. Dass der Mann von den Polizisten bis nach Hause gebracht wurde, obwohl keine konkrete Gefahr vorlag, war laut Jutz weniger eine Handlung nach Protokoll, sondern vielmehr nach „menschlichem Selbstverständnis.“ Der Pressesprecher ist überzeugt: „Kein Kollege hätte den Mann da einfach stehen lassen.“

Auch wenn Jens Paul nicht aufgrund der Hitze gestürzt ist, war er den Beamten, sowie der Radfahrerin für ihre Hilfe letztlich dankbar. „Es gibt bei uns überall freundliche und hilfsbereite Menschen, auch bei unserer Polizei, die häufig bei ihren Einsätzen einer ungerechten Kritik ausgesetzt ist.“ Den Ratschlag der Polizisten, an solchen Hitzetagen besser nicht mehr von seinem bekannten Weg abzuweichen, möchte Paul künftig befolgen.