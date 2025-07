In Mülheim-Kärlich brannte es am Montagmittag in einem Keller eines Einfamilienhauses. Rund drei Stunden waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort. Die Polizei ermittelt wegen der Brandursache.

Am Montagmittag brannte es in einem Einfamilienhaus in Mülheim-Kärlich. Gegen 12 Uhr wurde die Feuerwehr alarmiert, gegen 15 Uhr waren die Lösch- und Nachlöscharbeiten beendet, wie Arnd Lenarz, Wehrleiter der Verbandsgemeinde Weißenthurm, gegenüber unserer Zeitung sagte. Eine Brandursache konnte Lenarz nicht nennen und verwies auf die Polizei. Die Polizeiinspektion Andernach teilte auf Anfrage unserer Zeitung mit, dass die Ermittlungen zur Brandursache noch laufen.

Das Feuer selbst hatten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zwar schnell unter Kontrolle, da es sich aber um einen Kellerbrand gehandelt hat, dauerten die Nachlöscharbeiten noch bis in den Nachmittag. „Ein Kellerbrand ist immer mit großer Hitze verbunden“, so Lenarz. „Das ist arbeitsintensiv. Die Hitze kann nicht, wie in einem Obergeschoss, abziehen.“

Laut Feuerwehr sei das Haus aufgrund der Rauchbeschädigung vorerst nicht bewohnbar. Der Bewohner des Hauses wurde am Montag mit einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.