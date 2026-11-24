Viele Leute waren richtig sauer, als sie am Freitagnachmittag und -abend in den Staus auf B9 und Rheinbrücke zwischen Weißenthurm und Neuwied standen. Nun erklärt die Polizei, warum sie ausgerechnet dann kontrollierte.
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Der Megastau auf der Raiffeisenbrücke, in dem am Freitagabend Tausende Menschen standen, ist auf eine Großkontrolle der Polizei zurückzuführen. Das teilte die Behörde schnell mit – aber bis jetzt blieb eine Frage offen: Warum musste diese Kontrolle ausgerechnet zu einer Zeit stattfinden, in der erfahrungsgemäß zahlreiche Menschen unterwegs und starke Auswirkungen auf den Verkehr zu erwarten sind?