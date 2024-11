Das Bezirksdienstbüro der Polizei auf der Karthause in Koblenz ist umgezogen. Künftig steht der Bezirksbeamte Hans-Jürgen Krite Bürgerinnen und Bürgern in einem Seminarraum im Bundesarchiv als Ansprechpartner zur Verfügung. An die Umstellung werden sich die Menschen auf der Karthause erst gewöhnen müssen. Denn zuvor war das Dienstbüro über Jahrzehnte im Studentenwohnheim an der Simmerner Straße stationiert.