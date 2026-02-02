Diskussionsrunde im Odeon-Kino Politstar der Linken: Heidi Reichinnek besucht Koblenz Judith Nick 02.02.2026, 12:30 Uhr

i Heidi Reichinnek ist seit dem Bundestagswahlkampf 2025 eine der bekanntesten Politikerinnen Deutschlands. Britta Pedersen/dpa. picture alliance/dpa

Vor einigen Jahren war sie noch unbekannt, seit dem Bundestagswahlkampf 2025 gehört die Linken-Politikerin zu den bekanntesten Politikerinnen Deutschlands. Im Februar besucht der Linken-Politstar die Stadt an Rhein und Mosel. Das ist geplant.

Die Linke-Politikerin Heidi Reichinnek kommt für eine Diskussionsrunde am Mittwoch, 11. Februar, nach Koblenz. Um 18 Uhr laden Die Linke Rheinland-Pfalz und der Bezirksverband Koblenz/Rhein-Lahn zu der Veranstaltung in das Odeon-Kino ein. Die Direktkandidaten der Linken aus der Region, Ann-Kathrin Brings, Val Weitzel und Daniel Steinhauser, werden der Bundestagsabgeordneten Fragen stellen.







