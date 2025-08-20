Trumps elendlanger roter Schlips. Selenskyjs olivgrünes Shirt – oder jüngst in Washington sein dunkles Jackett. Merkels schnittgleiche Blazer in Primärfarben. Oder, um etwas weiter zurückzureisen in der Zeit: Joschka Fischers Turnschuhe. Kleider machen Leute – und Kleider machen Politik. Wie man dieses Prinzip gewinnbringend einsetzen kann, demonstrierte jetzt der Koblenzer Oberbürgermeister.

Seit dem CDU-Sommerfest in Koblenz macht sein kleines Kleidungsstück fast ebenso große Schlagzeilen wie die Rede von Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU): Die Regenbogensocken, die David Langner (SPD) zum dunklen Anzug trägt, werden in den sozialen Netzwerken gefeiert. Die Socke ist hier ein Symbol: Die Regenbogenfarben stehen für Vielfalt, Akzeptanz und Transparenz. Sie sind ein kleines modisches Accessoire, mit dem man seine Haltung auch ohne große Worte in die Welt transportiert.

i So sieht das Motiv aus, mit dem die Koblenzer Grünen ihre Sockenproduktion ankurbeln wollen. Screenshot/Birgit Pielen

Alles nur Symbolpolitik? Mitnichten. Es ist eine Geste von David Langner in einem Umfeld, in dem es nicht nur, aber auch um Polarisierungen geht. Grußworte sprechen andere, also macht Langner die Socke zu seinem politischen Statement – mit großer Wirkung.

i Mit Regenbogensocken saß David Langner am Sonntag neben Bundestagspräsidentin Julia Klöckner beim Sommerfest der CDU in Koblenz. Birgit Pielen

Das haben auch die Koblenzer Grünen verstanden und flugs „Langner-zeigt-Haltung-Socken“ entworfen. Ab der 100. Bestellung gehe es in die Produktion, teilen sie bei Instagram mit. Auch das hat einen politischen Hintergrund: Am 21. September wird in Koblenz ein neuer Oberbürgermeister gewählt – die Grünen unterstützen Langner, der als unabhängiger Kandidat antritt. Sag’s mit Socken, könnte das Motto im Wahlkampfendspurt werden – und für eine modische Karriere von David Langner sorgen. Wir lernen aber auch: Politik kommt manchmal ohne große Worte aus.