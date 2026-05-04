Gesamtes Projekt gefährdet Politik ist gefragt: Koblenzer Nordtangente umplanen? Katrin Steinert 04.05.2026, 13:00 Uhr

i Die geplante Ost-West-Achse soll in Koblenz-Metternich einen Knotenpunkt mit Brücke erhalten (Bildmitte, im Grünen) – in Verlängerung der Straße Im Metternicher Feld. Zur Orientierung: Rechts außerhalb des Fotomotivs liegt der Trampolinpark Salto. Katrin Steinert

Die noch ungebaute Ost-West-Achse der Nordtangente in Koblenz-Metternich ist ein kniffliger Fall. Konkret geht es um eine Entscheidung, die das ganze Entlastungsbauprojekt verzögern oder kippen könnte. Was Tiefbauamtsleiter Kai Mifka dazu sagt.

Koblenz. Kai Mifka, Chef des städtischen Tiefbauamts, ist froh, dass er diese Entscheidung nicht selbst treffen muss: Wird die Ost-West-Achse der Nordtangente in Koblenz umgeplant – oder bleiben die Pläne so, wie sie sind? Im schlimmsten Fall könnte sich das gesamte Umgehungsvorhaben auf unbestimmte Zeit verzögern oder sogar scheitern.







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