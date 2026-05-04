Gesamtes Projekt gefährdet
Politik ist gefragt: Koblenzer Nordtangente umplanen?
Die geplante Ost-West-Achse soll in Koblenz-Metternich einen Knotenpunkt mit Brücke erhalten (Bildmitte, im Grünen) – in Verlän
Die geplante Ost-West-Achse soll in Koblenz-Metternich einen Knotenpunkt mit Brücke erhalten (Bildmitte, im Grünen) – in Verlängerung der Straße Im Metternicher Feld. Zur Orientierung: Rechts außerhalb des Fotomotivs liegt der Trampolinpark Salto.
Katrin Steinert

Die noch ungebaute Ost-West-Achse der Nordtangente in Koblenz-Metternich ist ein kniffliger Fall. Konkret geht es um eine Entscheidung, die das ganze Entlastungsbauprojekt verzögern oder kippen könnte. Was Tiefbauamtsleiter Kai Mifka dazu sagt.

Lesezeit 3 Minuten
Koblenz. Kai Mifka, Chef des städtischen Tiefbauamts, ist froh, dass er diese Entscheidung nicht selbst treffen muss: Wird die Ost-West-Achse der Nordtangente in Koblenz umgeplant – oder bleiben die Pläne so, wie sie sind? Im schlimmsten Fall könnte sich das gesamte Umgehungsvorhaben auf unbestimmte Zeit verzögern oder sogar scheitern.

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