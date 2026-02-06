Vinothek, Markthalle, Wache Politik in Koblenz hat viele Ideen fürs Münzmeisterhaus Matthias Kolk 06.02.2026, 15:11 Uhr

i Was wird aus dem Münzmeisterhaus in der Koblenzer Altstadt? Die Fraktionen im Stadtrat äußern auf Anfrage unserer Zeitung ihre Ideen. Mirco Klein

Die Zukunft des Münzmeisterhauses in der Koblenzer Altstadt rückt in den Fokus, jetzt, wo die Stadt das Gebäude vermutlich zurückkaufen kann. Die Fraktionen des Stadtrats haben für den „Schandfleck“ vom Münzplatz auf jeden Fall Ideen.

Was soll aus dem Münzmeisterhaus werden? Die Fraktionen im Koblenzer Stadtrat haben sich hierzu ihre Gedanken gemacht. Wir haben sie gefragt, welche Ideen sie für das seit Jahren eingerüstete Gebäude haben, das die Stadt zurückkaufen will.Die größte Fraktion im Stadtrat, die CDU, präferiert für die „Alte Münze“, die Anfang der 1760er-Jahre gebaut wurde, eine öffentliche Nutzung, teilt der stellvertretende Fraktionsvorsitzende ...







