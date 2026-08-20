Sozialdemokrat aus Kettig Polarisierte Jugend: Kann SPD da mithalten, Herr Quint? Eva Hornauer 20.08.2026, 10:00 Uhr

i Nick Quint ist seit April der Ortsvorsitzende der SPD in Kettig. Eva Hornauer

Warum wird man mit 21 Jahren Ortsvorsitzender einer Partei? Nick Quint aus Kettig spricht im Interview über sein Engagement – aber auch darüber, was die SPD besser machen muss, um mithalten zu können.

Nick Quint ist 21 Jahre alt, kommt aus Kettig, ist Jura-Student – und seit April Ortsvorsitzender der Kettiger SPD. Warum engagiert er sich bereits in so jungem Alter? Im Interview spricht unsere Redaktion mit ihm über seine Beweggründe, aber auch darüber, warum seine Generation so polarisiert scheint und ob die SPD als Partei noch mithalten kann.







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