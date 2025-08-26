Am Mittwoch soll sich der Lützeler Volkspark in einen Ort voller Lyrik, Poesie und Geschichten verwandeln. Sowohl Kinder als auch Erwachsene haben die Möglichkeit, unter freiem Himmel in die Welt der Geschichten einzutauchen.

Lützel. Am natürlichen Amphitheater im Lützeler Volkspark veranstaltet der Verein Feste Kaiser Franz am Mittwoch, den 27. August, „Poesie im Park“ von 14 bis 19 Uhr. Mitorganisieren dürfen die Veranstaltung unter anderem die GS-Regenbogenschule und die Goethe-Realschule Plus.

Zwischen Lesekoffern und Kinderlyrik

Der Nachmittag im Park soll für Kinder geeignet sein, deshalb findet nach der Begrüßung um 14.15 Uhr die Veranstaltung „Lesekoffer und Kinderlyrik“ statt. Laut den Veranstaltern nehmen mindestens 30 Grundschüler der zweiten Klasse teil.

Sommergedichte und Poesie Oase

Zeitgleich gibt es die Station „Sommergedichte und Poesie-Oase“ für groß und klein. Es werden alte Bücher und Zeitschriften zur Verfügung gestellt, aus denen die Besucher „Cut-up Gedichte“ herstellen können. Die Idee dahinter ist, einzelne Wörter auszuschneiden und so aneinanderzureihen, dass ein Gedicht entsteht.

Zu den restlichen Programmpunkten gehören ein Vortrag über die Geschichte der Feste Franz, Gute-Nacht-Geschichten und ein musikalischer Abschluss der Shaban-Schwestern.