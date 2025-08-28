Im Lützeler Volkspark fand jetzt erstmals Poesie im Park statt. Dabei kamen Schüler mit Gedichten in Berührung. Viele von ihnen waren das erste Mal im Volkspark – und wollen wiederkommen.

Gespannt sitzen die Kinder vor Anna Braun-Beneke auf der Picknickdecke im Lützeler Volkspark und hören ihr zu, wie sie Kindergedichte vorliest. Neugierig rücken sie immer näher und versuchen, einen Blick auf die kleinen Bilder in dem Buch zu erhaschen. Die Dozentin der Universität Koblenz sucht sich im Rahmen der Veranstaltung Poesie im Park immer neue Kindergedichte aus und stellt ihren Zuhörern danach Fragen dazu.

„Ich finde es toll, vor den Kindern zu lesen, weil man eine direkte Reaktion bekommt und besonders Kindergedichte ihre Fantasie anregen“, erzählt Anna Braun-Beneke.

i Schüler kamen auch mit Gedichten in Berührung. Maja Schmidt

An einer anderen Ecke des Volksparks sitzen Kinder und Erwachsene und schneiden aus Büchern und Zeitschriften Worte aus, um daraus eigene Gedichte zu formen; das hat das Studio Mo organisiert. An anderen Bäumen hängen bereits Gedichte aus. Mitorganisiert wurde Poesie im Park von Margit Theis-Scholz, dem Quartiersmanagement Koblenz-Lützel, dem Verein Feste Kaiser Franz und weiteren Vereinen.

i Margit Theis-Scholz bei Poesie im Park Maja Schmidt

Die Goethe-Realschule plus nahm ebenfalls an Poesie im Park teil. „Als die Anfrage kam, war es direkt klar, dass wir als Schule hier teilnehmen“, erzählt die Schulleiterin Nicole Staehle. Mit Lehrkräften der Schule hat sie einen Flashmob und einen „Gedichtebaum“ organisiert.

i Nicole Staehle, Leiterin der Goethe-Realschule plus Maja Schmidt

Bei dem Flashmob tanzten und trommelten die Schüler gemeinsam zu dem Lied „Bunter Asphalt“. Einmal tanzten die Realschüler vor. Danach forderten sie alle Besucher – auch die Schüler der Regenbogen-Grundschule – dazu auf mitzumachen, und es gelang. „Wir hätten nie gedacht, dass so viele Kinder mitmachen, das war echt cool“, erzählt eine Schülerin.

i Die Schüler der Goethe-Realschule plus Maja Schmidt

Auch das Projekt Gedichtebaum kam gut an. Schülerin Elisha hatte besonders viel Spaß an der Aktion: „Es ist echt schön, dass so viele Kinder uns dabei zugehört haben, als wir unsere Gedichte vorgelesen haben. Außerdem ist es ein tolles Gefühl, dass die Gedichte hier jetzt zwischen den Bäumen hängen bleiben“, erzählt die Achtklässlerin.

i Der Gedichtebaum im Volkspark Lützel Maja Schmidt

Auf die Frage, wie viele Schüler schon mal im Lützeler Volkspark waren, meldet sich kaum jemand. „Wir waren auch noch nie mit der Klasse hier. Dabei ist der Park nicht weit weg und eigentlich ein total schöner Ort. Das werden wir uns auf jeden Fall angewöhnen“, sagt Anke Neubusch, Lehrerin der Klasse 8a. Auch Elisha kann sich vorstellen, demnächst mit ihren Eltern in den Volkspark zu gehen, natürlich auch, um ihnen ihr Gedicht zu zeigen.

Das war die Hoffnung von Jan Buchbender, dem Quartiersmanager von Lützel. Im Rahmen des Projekts Stadtgrün würden solche Aktionen helfen. Denn der Volkspark würde kaum genutzt, wobei er eigentlich ein schönes Ambiente biete. Buchbender möchte die Aufenthaltsqualität weiterhin verbessern. Das sei ein guter Anfang, um Menschen und Kinder zu motivieren, in den Volkspark zu gehen.

i Jan Buchbender, Lützeler Quartiersmanager Maja Schmidt

Clarissa Lopez ist mit ihren Kindern als Besucherin bei Poesie im Park, sie ist ebenfalls von dessen Atmosphäre begeistert. Ihrer Tochter gefiel besonders die Aktion mit den Lesekoffern. Hier konnten die Schüler der Regenbogenschule Bücher zusammenstellen, aus denen danach vorgelesen wurde. „Ein Buch wurde sogar auf Arabisch vorgelesen“, erzählt die Grundschülerin.

Nachdem die Veranstaltungen für die Kinder vorbei sind, lichtet sich die Zahl der Besucher zügig. „Es ist irgendwie schade, dass jetzt nur noch so wenige da sind“, bedauert Clarissa Lopez. Einige Besucher fragen sich, ob die Veranstaltung zu wenig beworben wurde oder woran es liegen könnte, dass viele den Park verlassen. Andere stört es nicht.

i Traute van Aswegen liest vor. Maja Schmidt

„Ich freue mich auch, wenn ich nur einen guten Zuhörer bei meiner Geschichte habe“, sagt Traute van Aswegen vom Verein Buch und Lesen. Sie und Marie-Theres Schwaab organisieren Poesie im Park ebenfalls mit. Beide sind von dem Konzept der Veranstaltung sehr überzeugt und freuen sich darüber, die Begeisterung an Literatur und Sprache weitergeben zu können.

Auch Theis-Scholz zieht ein positives Fazit, wie auch die anderen Mitorganisatoren. Im nächsten Jahr soll Poesie im Park erneut im Lützeler Volkspark stattfinden.