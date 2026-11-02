Polizei zieht Bilanz Platzverweise und Strafverfahren in Koblenzer Halloweennacht 02.11.2026, 15:10 Uhr

i In Koblenz hat man mancherorts auch wieder die Schattenseiten der Halloweennacht erlebt. (Symbolbild) picture alliance/dpa | Matthias Bein

Hin und wieder musste die Polizei in der Halloweennacht in Koblenz aktiv eingreifen. So fällt ihre Bilanz zum Sondereinsatz am Samstag aus.

Platzverweise und Strafverfahren hat die Polizei bei einem Sondereinsatz in der Halloweennacht in Koblenz ausgesprochen und eingeleitet. Am Montag ging das Präsidium in einer Pressemeldung näher auf die Geschehnisse ein.Dass Halloween auf einen Samstag gefallen ist, hat vermutlich dazu beigetragen, dass die Koblenzer Innenstadt nach Ansicht der Polizei „außergewöhnlich gut besucht“ war.







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