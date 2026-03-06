Koblenzer Verkehrsprojekte Plan der Ost-West-Achse der Nordtangente wird konkreter Katrin Steinert 06.03.2026, 12:00 Uhr

i Irgendwann geht es hier mit einer Ost-West-Tangente nahtlos weiter gerade aus für Lkw und Pendler, die von der L52 kommen und zur B9/A48 gelangen wollen. Aktuell biegen diese neben dem BWZK auf die Aachener Straße ab (wie der Lkw im Bild), um durch den Stadtteil Metternich zur Nord-Süd-Achse der Nordtangente zu gelangen. Katrin Steinert

Dass auf die Nord-Süd-Achse der Nordtangente in Koblenz auch eine Ost-West-Verbindung folgen soll, war immer klar. Nun wird der Bau der zweiten Entlastungsachse für Metternich und Rübenach konkreter, wie Recherchen unserer Redaktion zeigen.

Sie wurde von Anfang an beim Großprojekt Nordtangente mitgedacht: Jetzt wird die Planung der Ost-West-Achse der Koblenzer Umgehung konkreter, und ein Baubeginn im Stadtteil Metternich wird greifbarer. Wie unsere Redaktion erfuhr, wurden bereits Bodenerkundungen im Planungsgebiet rund ums Metternicher Feld vorgenommen.







