Dass auf die Nord-Süd-Achse der Nordtangente in Koblenz auch eine Ost-West-Verbindung folgen soll, war immer klar. Nun wird der Bau der zweiten Entlastungsachse für Metternich und Rübenach konkreter, wie Recherchen unserer Redaktion zeigen.
Sie wurde von Anfang an beim Großprojekt Nordtangente mitgedacht: Jetzt wird die Planung der Ost-West-Achse der Koblenzer Umgehung konkreter, und ein Baubeginn im Stadtteil Metternich wird greifbarer. Wie unsere Redaktion erfuhr, wurden bereits Bodenerkundungen im Planungsgebiet rund ums Metternicher Feld vorgenommen.