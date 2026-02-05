Stadt rechtfertigt Vorgehen Plakat-Ärger fordert Koblenzer Parteien heraus Matthias Kolk

Peter Meuer

Katrin Steinert 05.02.2026, 18:00 Uhr

i Am Freitag startet das Plakatieren für die Landtagswahl in Koblenz: Dann geht der Wettlauf um die besten Werbestellen für alle Parteien anderthalb Stunden früher los als geplant. Hier ein Symbolbild, dass die Wahlwerbung zur Kommunal- und Europawahl in der Koblenzer Schlachthofstraße zeigt. Sascha Ditscher (Archiv). Sascha Ditscher

Wenn am Freitag die Helferteams der Parteien durch Koblenz ziehen, wollen alle für ihre Landtagskandidaten die besten Plakatierungsstellen ergattern. Nun geht es kurzfristig um 15.30 statt um 17 Uhr los. Wie es dazu kam und was die Parteien sagen.

Der Wettlauf um die besten Plakatierungsstellen für die Landtagswahl beginnt in Koblenz am Freitag anderthalb Stunden früher: statt um 17 Uhr geht es schon um 15.30 Uhr los. Nachdem die FDP ihr Missfallen über die kurzfristige Vorverlegung geäußert und sogar Einspruch dagegen eingelegt hat, erklären jetzt auch andere Parteien auf Anfrage unserer Redaktion, was sie von dem Entschluss des Stadtvorstands halten.







