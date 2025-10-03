Aktionsmonat in Koblenz Pinktober rückt Brustkrebs in den Fokus Alexander Thieme-Garmann 03.10.2025, 06:00 Uhr

i Arno Franzen (links) und OB David Langner. lüfteten das Banner zum diesjährigen Pinktober. Alexander Thieme-Garmann

Weltweit informieren Initiativen im Oktober über die Erkrankung Brustkrebs. Auch in Koblenz gibt es im sogenannten Pinktober ein vielfältiges Programm für Betroffene und alle weiteren Interessierten. Diese Aktionen sind geplant.

Der Oktober ist der Monat, in dem weltweit das Thema Brustkrebs eine große Rolle spielt – auch in Koblenz. Seit 2017 widmet sich ein Zusammenschluss von elf Institutionen der Krankheit, die jährlich mehr als 70.000 Frauen ereilt. Etwa durch Fachvorträge und Mitmachangebote möchte die Gemeinschaftsinitiative das Thema in die Öffentlichkeit tragen.







