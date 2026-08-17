Neue SPD-Bundesspitze soll her
Pilger: Langjährige Koblenzer Genossen treten aus
Der Koblenzer SPD-Ehrenvorsitzende Detlev Pilger sorgt sich um seine Partei.
Der Koblenzer SPD-Ehrenvorsitzende Detlev Pilger sorgt sich um seine Partei.
Ingo Beller

Die SPD schmiert immer weiter ab, der Frust an der Basis wächst. Auch in Koblenz, wo Genossen nach Jahrzehnten austreten. Der Ehrenvorsitzende Detlev Pilger will das so nicht hinnehmen. Er appelliert an die Mitglieder und kritisiert die Partei-Chefs.

Lesezeit 6 Minuten
Detlev Pilger ist seit 43 Jahren SPD-Mitglied. Er saß acht Jahre für die Genossen im Bundestag, war langjähriger Chef des Koblenzer Kreisverbands und ist nun Ehrenvorsitzender und langjähriges Ratsmitglied. Man kann also sagen, dass er in und mit dieser schon immer eigenen und komplizierten Partei viel erlebt und sich eine gewisse Leidensfähigkeit angeeignet hat.
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