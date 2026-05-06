Zwölf Jahre Koblenzer SPD-Chef Pilger: Habe eine zerstrittene Partei zusammengeführt Jan Lindner 06.05.2026, 12:00 Uhr

i Detlev Pilger war knapp zwölf Jahre lang Chef der Koblenzer SPD. Ingo Beller

Detlev Pilger war knapp zwölf Jahre Chef der Koblenzer SPD. In dieser Zeit hat er die Politik in der Stadt maßgeblich mitgeprägt, hat Wahlen verloren und gewonnen, Kritik und Lob gehört, Forderungen erfüllt und abgelehnt, wie er im Interview sagt.

Es ist sonniges Frühlingswetter in Güls, und das passenderweise am ersten Mai-Wochenende. Das ist traditionell Blütenfest-Zeit, der ganze Stadtteil feiert sich tagelang selbst. Detlev Pilger fehlt, auch in diesem Jahr, muss man ergänzen. Nach seiner lebensbedrohlichen Krankheit im Vorjahr steht ein Routineeingriff an – und der 71-Jährige will nichts riskieren.







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