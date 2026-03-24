Schüler-Union gründet sich Philip Rünz begeistert junge Menschen für Koblenzer CDU Katrin Steinert 24.03.2026, 15:00 Uhr

i Ein strahlender Gewinner: Philip Rünz wird von glücklichen CDUlern in Koblenz gefeiert, als er am Artuso im Rauental ankommt. Er hat der SPD nach zehn Jahren das Direktmandat abgerungen. Alexej Zepik

Der 28-jährige Philip Rünz hat es geschafft, Koblenzer für christdemokratische Politik zu überzeugen: Er gewann das Direktmandat für die CDU. Auch junge Menschen sind vom Esprit des jungen Politikers angetan und möchten sich politisch einbringen.

Die Koblenzer CDU hat es offenbar ihrem jungen Direktkandidaten Philip Rünz (28) und einer unermüdlichen Arbeit ihrer Jugendorganisation zu verdanken, dass sie in den vergangenen Wochen gewachsen ist. Auf Nachfrage heißt es, dass seit Januar 15 neue Mitglieder in den Koblenzer Kreisverband aufgenommen wurden.







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