Bus statt Zug
Phasenweise nur Schienenersatzverkehr an der Mosel
An der Mosel fallen in den nächsten Wochen Züge aus.
An der Mosel fallen in den nächsten Wochen Züge aus.
Marijan Murat. picture alliance/dpa

Wer an diesem Wochenende oder demnächst für einen Ausflug nach Trier oder an die Mosel möchte, muss mehr Zeit einplanen und genau auf den Fahrplan schauen, denn: Die Bahn arbeitet an der Strecke, und es wird Schienenersatzverkehr eingerichtet.

Lesezeit 1 Minute
Die durchgehenden Regionalzüge, die Koblenz und die Region an der Mosel verbinden, fahren in den kommenden Tagen nur phasenweise oder gar nicht. Vor allem für Pendler und Schüler ist das wichtig, aber auch Ausflügler sind betroffen. Ein Blick auf die Homepage der Bahn zeigt: Von Samstag, 7.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionVerkehr

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren