Wer an diesem Wochenende oder demnächst für einen Ausflug nach Trier oder an die Mosel möchte, muss mehr Zeit einplanen und genau auf den Fahrplan schauen, denn: Die Bahn arbeitet an der Strecke, und es wird Schienenersatzverkehr eingerichtet.
Lesezeit 1 Minute
Die durchgehenden Regionalzüge, die Koblenz und die Region an der Mosel verbinden, fahren in den kommenden Tagen nur phasenweise oder gar nicht. Vor allem für Pendler und Schüler ist das wichtig, aber auch Ausflügler sind betroffen. Ein Blick auf die Homepage der Bahn zeigt: Von Samstag, 7.