Kindertagespflege muss umbauen Pfiffikus in Koblenz kämpft ums finanzielle Überleben Judith Nick 22.02.2026, 14:00 Uhr

i Gar nicht lustig: Für die Kindertagespflege Pfiffikus geht es um die Existenz. Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Umbaukosten in fünfstelliger Höhe bringen die Kindertagespflege Pfiffikus in Koblenz in Bedrängnis. Ohne Spenden könnten 25 Betreuungsplätze wegfallen – und ein wichtiges Angebot für Familien verloren gehen.

Noch ist es fröhlich und laut in den Räumen von Pfiffikus. Kinder lachen, üben erste deutsche Wörter, basteln und bereiten sich auf ihren Schulstart vor. Für viele von ihnen ist die Kindertagespflege mit mehreren Standorten in der Koblenzer Innenstadt weit mehr als nur Betreuung – sie ist Ankommen, Sicherheit, Zukunft.







