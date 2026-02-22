Kindertagespflege muss umbauen
Pfiffikus in Koblenz kämpft ums finanzielle Überleben
Gar nicht lustig: Für die Kindertagespflege Pfiffikus geht es um die Existenz.
Gar nicht lustig: Für die Kindertagespflege Pfiffikus geht es um die Existenz.
Jens Büttner/dpa. picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Umbaukosten in fünfstelliger Höhe bringen die Kindertagespflege Pfiffikus in Koblenz in Bedrängnis. Ohne Spenden könnten 25 Betreuungsplätze wegfallen – und ein wichtiges Angebot für Familien verloren gehen.

Lesezeit 3 Minuten
Noch ist es fröhlich und laut in den Räumen von Pfiffikus. Kinder lachen, üben erste deutsche Wörter, basteln und bereiten sich auf ihren Schulstart vor. Für viele von ihnen ist die Kindertagespflege mit mehreren Standorten in der Koblenzer Innenstadt weit mehr als nur Betreuung – sie ist Ankommen, Sicherheit, Zukunft.

Ressort und Schlagwörter

Koblenz & RegionSoziales

Top-News aus der Region

Großfestung Koblenz erwacht aus Dornröschenschlaf
Jetzt abonnieren!
Newsletter für Koblenz & den Kreis Mayen-Koblenz

Aktuelle Nachrichten aus Koblenz & dem Kreis Mayen-Koblenz gibt es in unserem Newsletter – täglich bis 7 Uhr am Morgen von Montag bis Samstag.

Newsletter abonnieren