20-Millionen-Euro-Projekt Pfeiler für neue Brücke im Koblenzer Rauental eingehoben Alexander Thieme-Garmann 28.11.2025, 12:00 Uhr

i Neue Verbindung zwischen den Koblenzer Stadtteilen Rauental und Goldgrube: Der Einhub des zweiten Brückenpfeilerteils wurde erfolgreich ausgeführt. Alexander Thieme-Garmann

Die Bauarbeiten an der neuen Rad- und Fußgängerbrücke zwischen Rauental und Goldgrube machen Fortschritte: Der erste Brückenpfeiler ist gesetzt. Doch während die Konstruktion Form annimmt, sucht die Stadt Koblenz noch nach einem passenden Namen für das teure Vorhaben.

Der Neubau einer Rad- und Gehwegbrücke zwischen den Koblenzer Stadtteilen Rauental und Goldgrube hat mit dem jüngsten Einhub eines Brückenpfeilers ein weiteres Puzzleteil hinzubekommen. Im Rahmen einer Besichtigung mit Stephan Landen (Abteilungsleiter für Brückenbau beim Koblenzer Tiefbauamt) und Mandy Steffens (Pressestelle der Stadt) konnte sich unsere Zeitung ein Bild von der Maßnahme und der aktuellen Situation auf der Baustelle machen.







