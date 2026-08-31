Disput im RB26
Pfefferspray-Angriff auf Zugbegleiter in Koblenz
In einem Zug der RB26 hat es am Montag, 31. August, einen Disput zwischen einem Fahrgast und einem Zugbegleiter gegeben.
In einem Zug der RB26 hat es am Montag, 31. August, einen Disput zwischen einem Fahrgast und einem Zugbegleiter gegeben.
Justin Buchinger (Archiv). Justin Buchinger

Am Montag hat ein Reisender einem Zugbegleiter in der Regionalbahn 26 von Mainz auf dem Weg nach Köln Pfefferspray in die Augen gesprüht. Die Bundespolizei äußerte sich auf Anfrage zu dem Fall.

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Ein Zugbegleiter wurde am Montag in ein Krankenhaus in Koblenz gebracht, weil er von einem Zuggast mit Pfefferspray besprüht worden ist. Zuvor hatte es einen Disput in einem überfüllten Fahrradabteil gegeben. Den Vorfall bestätigte ein Sprecher der zuständigen Bundespolizeiinspektion Trier unserer Redaktion.
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