Kaufland im Gewerbepark Pfand wegbringen und dann Einkaufen in Mülheim-Kärlich Hannah Klein 02.12.2025, 14:30 Uhr

i Im neuen Kaufland im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum wird es eine neue Leergutannahmestelle geben, und zwar im Vorkassenbereich. Die Kunden werden ihre Pfandflaschen somit schon vor dem Einkauf los. Im Markt gibt es neue Getränke zu kaufen. Mirco Klein

Aus Real-Markt wird Kaufland: Im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum öffnet die neue Filiale in wenigen Tagen ihre Pforten. Vieles ist neu - unter anderem Weg zur Leergutannahme. Dort werden die Pfandflaschen bald abgegeben.

Die Neueröffnung der Kaufland-Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum im Gewerbepark Mülheim-Kärlich rückt immer näher. Hinter den Kulissen tut sich einiges, alles wird erneuert. So auch die Leergutannahme. Sie befindet sich an einer anderen Stelle als beim Vorgänger Real.







Artikel teilen

Artikel teilen