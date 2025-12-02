Pfand wegbringen und dann Einkaufen in Mülheim-Kärlich

Aus Real-Markt wird Kaufland: Im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum öffnet die neue Filiale in wenigen Tagen ihre Pforten. Vieles ist neu - unter anderem Weg zur Leergutannahme. Dort werden die Pfandflaschen bald abgegeben.
Die Neueröffnung der Kaufland-Filiale im Rhein-Mosel-Einkaufszentrum im Gewerbepark Mülheim-Kärlich rückt immer näher. Hinter den Kulissen tut sich einiges, alles wird erneuert. So auch die Leergutannahme. Sie befindet sich an einer anderen Stelle als beim Vorgänger Real.