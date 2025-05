Der Penny-Markt in der Franzosensiedlung auf der Pfaffendorfer Höhe ist in die Jahre gekommen. Die Rewe-Group plant schon seit mehreren Jahren den Neubau des Marktes in der Ellingshohl 82. Auf Anfrage unserer Zeitung teilte das Unternehmen nun mit, wann der alte Markt geschlossen und abgerissen werden soll.

Vor rund einem Jahr hatte die Rewe-Group, zu der Penny gehört, angekündigt, Anfang des Jahres 2025 mit dem Abriss starten zu wollen. Dass daraus nichts wurde, lag vor allem daran, dass noch letzte Details in der Planung, wie zum Beispiel Ausgleichspflanzungen, geklärt werden mussten, sagt Kai Benz, Expansionsmanager bei Penny, im Gespräch mit unserer Zeitung.

Holzverkleidung außen, Einkaufskojen innen

An den Neubauplänen hat sich trotz der Verzögerungen aber nichts geändert. „Wir haben die Baugenehmigung“, macht Benz deutlich. Der neue Penny bekommt nicht nur ein moderneres Erscheinungsbild – mit Holzverkleidung außen, wie der Markt in der Goldgrube –, auch innen wird das Konzept angepasst.

Statt in einer Linie aneinandergereihte Regale wird es im neuen Markt „themenbezogene Einkaufskojen“ geben, „das verbessert die Übersichtlichkeit beim Einkaufen“, sagt Benz. In anderen Penny-Märkten in Koblenz, wie in der Goldgrube oder in der Andernacher Straße an der B9, gibt es dieses sogenannte Markthallenkonzept bereits.

i Der Penny-Markt in der Goldgrube hat außen eine Holzverkleidung. So ähnlich soll später auch der neue Penny-Markt auf der Pfaffendorfer Höhe aussehen. Mirco Klein

Nicht mehr geben wird es im neuen Markt eine Bäckerei. Für einen eigenen Bäcker sei flächenmäßig einfach kein Platz, sagt Benz. Denn auch der Außenbereich wird komplett neu gestaltet. Für Kunden soll es weiterhin rund 30 Parkplätze am Markt geben. Bisher ist der Parkplatz aber durch die Sackgassensituation sehr eng, „beim neuen Markt wird sich das auf jeden Fall verbessern“, so Benz. Geplant sind auch vier Parkplätze mit E-Ladesäulen.

Straffer Zeitplan für Abriss und Neubau

Aber wann wird der neue Markt fertig sein? Dafür muss erst mal die Zeit des alten enden. Und das ist voraussichtlich schon in wenigen Wochen der Fall. Ende Juni soll der alte Penny auf der Pfaffendorfer Höhe endgültig schließen, teilt Kai Benz mit. Der tagesgenaue Termin müsse noch final abgestimmt werden. Im Anschluss daran sind ab Juli die Abrissarbeiten des alten Marktes geplant. Ziel ist es, den neuen Penny-Markt im Frühjahr 2026 zu eröffnen.

Für die Zwischenzeit müssen viele Bewohner der Pfaffendorfer Höhe ihre Einkaufsgewohnheiten umstellen. Der nächstgelegene Supermarkt, solange der neue Penny noch nicht fertig ist, ist der Netto in Asterstein. Mit der Buslinie 5/15 erreicht man den Discounter gut von der Bushaltestelle „Augusta-Kaserne“ am alten Penny-Markt. Ausstieg ist bei der Haltestelle „Schulzentrum“ in der Lehrhohl. Mit dem Auto oder zu Fuß liegen zwischen den beiden Märkten rund 900 Meter Strecke.

Für die Zukunft plant die Rewe-Group, weitere Penny-Märkte in Koblenz zu eröffnen. Aktuell gibt es insgesamt vier Standorte in der Stadt. Nach geeigneten weiteren werde derzeit gesucht, spruchreif sei aber aktuell noch nichts, teilt Benz mit.