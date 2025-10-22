Weitere Riesenteile eingehoben Pfaffendorfer Brücke: Nun fehlen noch die Mittelstücke 22.10.2025, 15:21 Uhr

i Am Ende ist es Zentimeterarbeit: Am Mittwochmittag ist ein weiteres Brückenteil angeliefert worden. Die neue Brücke wächst und wächst. Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Mehrmals musste der Termin verschoben werden, dann hing das rund 300 Tonnen schwere Teil am Haken: Am Mittwochmittag wurde ein weiteres Teil des 3D-Puzzles Pfaffendorfer Brücke „gebastelt“. Die Lücke in der Mitte wird im kommenden Mai geschlossen.

Es ist windstill am Mittwochmorgen. Das ist für diesen Arbeitsschritt beim Bau der Pfaffendorfer Brücke wichtig: Für dieses Jahr wird das letzte der großen Stahlteile eingehoben, die später die neue Pfaffendorfer Brücke bilden werden. 5000 Tonnen wiegen alle Teile zusammen.







