Koblenzer Megabaustelle Pfaffendorfer Brücke leidet unter dem Niedrigwasser Doris Schneider 11.08.2026, 09:00 Uhr

i So sieht es im Moment auf der neuen Pfaffendorfer Brücke aus. In den Zelten im Hintergrund laufen Schweißarbeiten, mit denen die einzelnen Teile verbunden werden. Noch fehlen die mittleren Brückenteile. Alexej Zepik

Mit Hochwasser haben die Verantwortlichen beim Bau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz gerechnet. Dass ihnen aber vor allem Niedrigwasser Probleme bereiten würde, ist ein neues Problem. So ist der Stand der Megabaustelle in Koblenz.

Die Baustelle der Pfaffendorfer Brücke ist ein bisschen wie Kino für viele Menschen, die auf den Schlossstufen sitzen und Getränke aus der Uferbar genießen. Immer wieder gehen deren Blicke auf die Baustelle, Gespräche drehen sich rund um die Bauweise und darum, dass die Brücke geschoben werden wird.







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