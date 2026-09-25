Größte Baustelle in Koblenz
Pfaffendorfer Brücke: Führungen sind beliebt
Die Koblenzer Baustelle an der Pfaffendorfer Brücke zieht von Beginn an Interessierte an. Die Verantwortlichen haben darauf reag
Die Koblenzer Baustelle an der Pfaffendorfer Brücke zieht von Beginn an Interessierte an. Die Verantwortlichen haben darauf reagiert und bieten regelmäßig Führungen an.
Stadt Koblenz/Andreas Egenolf

Eine solche Riesenbaustelle wie den Neubau der Pfaffendorfer Brücke hautnah erleben – das machen Führungen der Koblenzer Gästeführer möglich. Sie stoßen auf großes Interesse.

Lesezeit 1 Minute
Den Bau einer Rheinbrücke wie der in Koblenz erlebt man nicht allzu häufig – das gilt für die Verantwortlichen, die Ingenieure, die Mitarbeiter der beteiligten Firmen. Und es gilt auch für die Menschen in Koblenz und der Region. Ganz nah dran kommen sie der Mammutbaustelle bei Führungen, die Koblenzer Gästeführer anbieten.
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