Eine solche Riesenbaustelle wie den Neubau der Pfaffendorfer Brücke hautnah erleben – das machen Führungen der Koblenzer Gästeführer möglich. Sie stoßen auf großes Interesse.
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Den Bau einer Rheinbrücke wie der in Koblenz erlebt man nicht allzu häufig – das gilt für die Verantwortlichen, die Ingenieure, die Mitarbeiter der beteiligten Firmen. Und es gilt auch für die Menschen in Koblenz und der Region. Ganz nah dran kommen sie der Mammutbaustelle bei Führungen, die Koblenzer Gästeführer anbieten.