Niedrigwasser des Rheins Pfaffendorfer Brücke: Einbau verzögert sich erneut Jan Lindner 06.10.2026, 12:00 Uhr

i Bei der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz sollen die letzten beiden Mittelteile eingebaut werden. Im Bild ist der Einhub von Brückenbauteilen aus dem Oktober 2025 zu sehen. onemorepicture / Thorsten Wagner

Bei den Arbeiten an der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz kommt es erneut zu einer Verzögerung. Wegen des Rhein-Niedrigwassers können die letzten beiden Mittelteile auch Ende Oktober nicht eingebaut werden. Wie es nun weitergeht.

Der Wasserstand des Rheins war schon den ganzen Hitzesommer über sehr niedrig. Er ist es derzeit und wird es wohl auch die nächsten Wochen bleiben. Deshalb kommt es an der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz zu einer weiteren Verzögerung: Die letzten beiden Mittelteile der Brücke können nicht Ende Oktober eingebaut werden.







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