Langes Warten in Koblenz Pfaffendorfer Brücke: Die Lücke wird geschlossen Doris Schneider 23.11.2026, 14:33 Uhr

i Der Einhub der 500 Tonnen schweren mittleren Brückenteile hat am Montagmorgen in Koblenz begonnen. Es ist knifflig, denn es gibt nur einen kleinen Spielraum von wenigen Zentimetern, die die Lücke größer ist als die Teile selbst. Ingo Beller

Am Montag hängt eins der beiden mittleren Teile der Pfaffendorfer Brücke endlich an den Seilen – wochenlang hatten die Planer warten müssen, weil der Rhein zu wenig Wasser hatte und die Stahlteile nicht geliefert werden konnten. So geht es weiter.

Auf beiden Seiten des Flusses und oben auf der Koblenzer Rheinbrücke stehen am Montag Schaulustige und verfolgen, was später einmal ein historischer Moment sein wird: Anfang dieser Woche, am Montag und Dienstag werden die beiden noch fehlenden Teile der Pfaffendorfer Brücke an Seilen hochgezogen – dann ist die Lücke endlich geschlossen, die Brücke reicht durchgehend von einer Rheinseite zur anderen.







Artikel teilen

Artikel teilen