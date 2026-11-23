Am Montag hängt eins der beiden mittleren Teile der Pfaffendorfer Brücke endlich an den Seilen – wochenlang hatten die Planer warten müssen, weil der Rhein zu wenig Wasser hatte und die Stahlteile nicht geliefert werden konnten. So geht es weiter.
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Auf beiden Seiten des Flusses und oben auf der Koblenzer Rheinbrücke stehen am Montag Schaulustige und verfolgen, was später einmal ein historischer Moment sein wird: Anfang dieser Woche, am Montag und Dienstag werden die beiden noch fehlenden Teile der Pfaffendorfer Brücke an Seilen hochgezogen – dann ist die Lücke endlich geschlossen, die Brücke reicht durchgehend von einer Rheinseite zur anderen.