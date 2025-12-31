Koblenzer Bauprojekt Pfaffendorfer Brücke: 2025, ein Jahr der Meilensteine Matthias Kolk 31.12.2025, 12:00 Uhr

Im Oktober 2025 werden Stahlbauteile der neuen Brücke eingehoben.

Mehr als 180 Millionen Euro wird der Neubau der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz kosten. So langsam nähert sich das Großprojekt der Bauhalbzeit an. Zeit, auf einige Meilensteine zurückzublicken – und nach vorne zu schauen: Was steht 2026 alles an?

Jahresrückblicke zum Baufortschritt an der Pfaffendorfer Brücke in Koblenz gehören in dieser Jahreszeit mittlerweile ähnlich fest dazu wie der Moment, an dem man den einen Schokokeks zu viel verspeist hat. Fast genau drei Jahre lang wird im, um und am Rhein zwischen dem Kurfürstlichen Schloss und Pfaffendorf gebaut.







