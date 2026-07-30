Der Rad- und Fußweg zwischen den Koblenzer Stadtteilen Moselweiß und Rauental soll ausgebaut werden. Gegen die Pläne der Stadt wehren sich besonders Anwohner – jetzt auch mit einer Petition.
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Anfang November 2025 wurden die Pläne in den politischen Gremien der Stadt Koblenz öffentlich: Der Rad- und Fußweg zwischen Rauental und Moselweiß am Moselufer soll ausgebaut werden: auf einer Länge von 2,3 Kilometern, für 3,8 Millionen Euro, rund 30 Bäume (19 davon geschädigt) müssen dafür gefällt werden.