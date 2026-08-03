Rhein in Flammen in Koblenz Petition fordert Feuerwerk-Absage: Das sagt der Veranstalter Matthias Kolk 03.08.2026, 13:50 Uhr

i Das Feuerwerk gehört bei Rhein in Flammen in Koblenz traditionell dazu. Auch in diesem Jahr? Mirco Klein (Archiv). Mirco Klein

Die Grünen in Koblenz fordern wegen Trockenheit und Brandgefahr die Absage des Feuerwerks bei Rhein in Flammen am 8. August. Sie haben eine Petition gestartet. Was sagt der Veranstalter, die Rhein in Flammen GmbH, dazu?

Die Grünen in Koblenz fordern eine Absage des traditionellen Feuerwerks bei Rhein in Flammen am Samstag und haben dafür eine Online-Petition gestartet. Es gebe viele Gründe, die dafür sprechen, das Feuerwerk über der Festung Ehrenbreitstein, das nach der Drohnenshow am Samstag gegen 23.







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