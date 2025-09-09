Drei Jahre vor der Jahrtausendwende malte Peter Wings das Bild mit seinen Zukunftsvorstellungen für Koblenz im 21. Jahrhundert. Zwischenzeitlich war eben jenes Werk auf Reisen und ist nun wieder bei seinem Schöpfer angekommen.

Wie sieht Koblenz im 21. Jahrhundert aus? Dies fragte unsere Zeitung drei Jahre vor der Jahrtausendwende die Leser und forderte sie auf, Ideen und Anregungen an die Redaktion zu schicken. Der Koblenzer Peter Wings fasste seine Ideen damals nicht in schriftlicher Form ab, sondern griff zu Farbe und Pinsel. Die Ideen, die auf dem ein mal ein Meter großen Bild dargestellt waren, fand die unsere Redaktion so originell, dass sie einen eigenen Artikel verfasste.

Nach einer kleinen Odyssee ist das Bild, an das der nunmehr 86-jährige Peter Wings schon seit langer Zeit nicht mehr dachte, wieder aufgetaucht. Ein guter Bekannter von Peter Wings, der im vergangenen Jahr gestorben ist, hatte es wohl erworben. „Und dann haben mich die Verwandten angerufen und gefragt, ob ich mein Bild haben will“, erzählt der Horchheimer.

Eine Straßenbahn und schwimmende Lachse in Mosel und Rhein

Betrachtet man das Bild nun knapp drei Jahrzehnte später, so stellt man fest, dass viele der Ideen und Anregungen nichts an Aktualität eingebüßt haben. Und auch einer Verwirklichung vieler dieser Ideen würde ein großer Teil der Koblenzer sicherlich zustimmen. So malte Peter Wings in seinem Zukunftsbild von Koblenz, das von der Darstellung ein wenig an die Wimmelbilder in Kinderbüchern erinnert, ein Ausflugslokal auf dem Rittersturz, schwimmende Lachse in Mosel und Rhein sowie eine Straßenbahn. Der Rittersturz sollte zudem einen Eseltransport für Kinder haben. „Das hat mich an meine Kindheit erinnert“, erzählt der gebürtige Koblenzer.

Seilbahn ist Realität geworden

Andere Visionen sind sogar mittlerweile Realität geworden. So beispielsweise die Seilbahn, die auf dem Bild allerdings vom Deutschen Eck auf die Festung gondelt. Die Verwirklichung weiterer Anregungen ist hingegen ins Utopische gerückt. Wie viele Koblenzer hatte auch Peter Wings für einen Park auf dem Zentralplatz plädiert. Auf dem Bild ist ein Teich zu sehen und am Standort des ehemaligen Quelle-Hauses ein Café. Es kam bekanntlich anders, heute steht auf dem Zentralplatz das Forum Mittelrhein sowie das Forum Confluentes.

Eine andere Anregung von Peter Wings ist allerdings weiterhin in der Diskussion: Tempo-30 für viele Straßen in der Innenstadt. Und um Geld zu sparen, schlug er vor, die Verwaltung von Koblenz, Mülheim-Kärlich und Neuwied zusammen zu legen.

Bild für Werbezwecke verwendet

In den vergangenen 30 Jahren hatte das Bild eine lange Reise hinter sich. „Unter anderem wurde das Bild von der Stadt Koblenz zu Werbezwecken verwendet. So war es in Berlin am Alexanderplatz zu sehen, und der ehemalige Manager des Löhr-Centers erzählte mir, dass er es auch in anderen Städten gesehen habe“, erzählt Peter Wings. Was nun mit ihm geschehen soll, ist noch unklar. „Ich würde es eigentlich gerne einer Grundschule geben“, sagt er. Von seinem Format und mit seinem Bezug auf gelebte Lokalgeschichte wäre dies sicherlich ein guter Ort.