Ehrung für Kulturengagement
Peter Siebenmorgen bereichert das Bendorfer Kulturleben
Der mit dem Kulturpreis der Stadt Bendorf ausgezeichnete Peter Siebenmorgen bedankte sich nach dem Erhalt der Urkunde beim Publi
Der mit dem Kulturpreis der Stadt Bendorf ausgezeichnete Peter Siebenmorgen bedankte sich nach dem Erhalt der Urkunde beim Publikum.
Alexander Thieme-Garmann

Der diesjährige Kulturpreis der Stadt Bendorf geht an den Pädagogen Peter Siebenmorgen. Die Lobreden zeichnen ein Bild, in dem der 57-Jährige auf vielen Feldern im Kulturleben aktiv ist.

Lesezeit 1 Minute
Die Verleihung des Bendorfer Kulturpreises an Peter Siebenmorgen fand im Rahmen eines Festakts in der Sayner Hütte statt. Zahlreiche Gäste hatten sich in der Krupp´schen Halle eingefunden, um der Ehrung beizuwohnen. Seit vier Jahrzehnten zeichnet sich Siebenmorgen aus, indem er sich intensiv im Sayner Kulturleben einbringt.
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