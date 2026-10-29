Der diesjährige Kulturpreis der Stadt Bendorf geht an den Pädagogen Peter Siebenmorgen. Die Lobreden zeichnen ein Bild, in dem der 57-Jährige auf vielen Feldern im Kulturleben aktiv ist.
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Die Verleihung des Bendorfer Kulturpreises an Peter Siebenmorgen fand im Rahmen eines Festakts in der Sayner Hütte statt. Zahlreiche Gäste hatten sich in der Krupp´schen Halle eingefunden, um der Ehrung beizuwohnen. Seit vier Jahrzehnten zeichnet sich Siebenmorgen aus, indem er sich intensiv im Sayner Kulturleben einbringt.