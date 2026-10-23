Richter ist gegen AfD-Verbot
Peter Müller als Brückenbauer Europas in Koblenz geehrt
Der Preisträger Peter Müller bei seiner beeindruckenden Rede in Koblenz, wo der ehemalige saarländische Ministerpräsident ausgez
Der Preisträger Peter Müller bei seiner beeindruckenden Rede in Koblenz, wo der ehemalige saarländische Ministerpräsident ausgezeichnet wurde
Winfried Scholz

Er ist gegen ein AfD-Verbot und sieht die Situation in Deutschland optimistischer als manch andere: Der ehemalige Verfassungsrichter Peter Müller wurde jetzt in Koblenz mit der Peter-Altmeier-Medaille geehrt. 

Lesezeit 3 Minuten
Peter Müller, früherer saarländischer Ministerpräsident (1999-2011) und Verfassungsrichter (2011-2023), hat sich in Koblenz gegen ein Verbot der AfD durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Müller erklärte dies, als er mit der Peter-Altmeier-Medaille ausgezeichnet wurde.
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