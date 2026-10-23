Richter ist gegen AfD-Verbot Peter Müller als Brückenbauer Europas in Koblenz geehrt Winfried Scholz 23.10.2026, 10:00 Uhr

i Der Preisträger Peter Müller bei seiner beeindruckenden Rede in Koblenz, wo der ehemalige saarländische Ministerpräsident ausgezeichnet wurde Winfried Scholz

Er ist gegen ein AfD-Verbot und sieht die Situation in Deutschland optimistischer als manch andere: Der ehemalige Verfassungsrichter Peter Müller wurde jetzt in Koblenz mit der Peter-Altmeier-Medaille geehrt.

Peter Müller, früherer saarländischer Ministerpräsident (1999-2011) und Verfassungsrichter (2011-2023), hat sich in Koblenz gegen ein Verbot der AfD durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen. Müller erklärte dies, als er mit der Peter-Altmeier-Medaille ausgezeichnet wurde.







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