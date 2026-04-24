Es gab viel Kritik in Koblenz
Peter-Altmeier-Ufer: Nun werden Schwellen eingebaut
Die ausgewiesenen Ladezonen am Peter-Altmeier-Ufer werden im Zuge der Optimierung entfernt.
Die ausgewiesenen Ladezonen am Peter-Altmeier-Ufer werden im Zuge der Optimierung entfernt.
Stadt Koblenz/ Mandy Steffens

Kaum waren die Verengungen am Koblenzer Moselufer eingebaut, hagelte es Kritik. Und zwar auch von denen, die profitieren sollten: den Radfahrern. Jetzt werden die meisten Verengungen wieder entfernt, Schwellen kommen stattdessen. Das ist geplant.

Lesezeit 2 Minuten
Im Herbst ist das Peter-Altmeier-Ufer in Koblenz mit Engstellen und Zebrastreifen versehen worden, um die Geschwindigkeit der Autofahrer einzudämmen – aber von Anfang an hagelte es Kritik. Nun stehen Änderungen an.„Ab Dienstag, 28. April, werden für voraussichtlich drei Wochen bauliche Anpassungen am Peter-Altmeier-Ufer vorgenommen, die im Zuge des dort stattfindenden Verkehrsversuches zu einer Optimierung führen sollen“, so die Stadt in einer ...

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