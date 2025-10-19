Koblenzer Verein zeichnet aus Peter-Altmeier-Medaille für Volker Bouffier Winfried Scholz 19.10.2025, 09:18 Uhr

Die Koblenzer Peter-Altmeier-Gesellschaft hat Volker Bouffier ausgezeichnet. Winfried Scholz

Ehemalige Ministerpräsidenten, ein ehemaliger Bundestagspräsident, ein Bischof: Die Liste der Preisträger der Peter-Altmeier-Medaille ist illuster. Jetzt hat die Koblenzer Gesellschaft Volker Bouffier ausgezeichnet.

Manchem Politiker im fernen Berlin, wo fast täglich ein neuer Koalitionsstreit vom Zaun gebrochen wird, hätte es in den Ohren klingen müssen, als der ehemalige hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) erklärte: „Für mich ist die Fähigkeit, einen vernünftigen politischen Kompromiss zu schaffen, die Kernfrage von Demokratie und Freiheit.







