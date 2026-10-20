Die Menschen auf der Pfaffendorfer Höhe in Koblenz haben jetzt wieder einen Laden vor ihrer Haustür. Und der schafft auch Arbeitsplätze.
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Der Penny-Markt hat auf der Pfaffendorfer Höhe nach rund eineinhalb Jahren Abriss- und Bauzeit seine Wiedereröffnung gefeiert. Der Laden, der anstelle des alten Penny in der Ellingshol aufgebaut wurde, ist mit rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche größer als der alte und verfügt über 31 Parkplätze inklusive Lademöglichkeiten für E-Autos, so das Unternehmen.