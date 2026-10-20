Nahversorgung in Koblenz Penny auf Pfaffendorfer Höhe ist wieder da 20.10.2026, 12:00 Uhr

i Ein neues Gebäude an der alten Stelle: Der Penny auf der Pfaffendorfer Höhe ist nach eineinhalb Jahren wieder da. Miriam Bülow

Die Menschen auf der Pfaffendorfer Höhe in Koblenz haben jetzt wieder einen Laden vor ihrer Haustür. Und der schafft auch Arbeitsplätze.

Der Penny-Markt hat auf der Pfaffendorfer Höhe nach rund eineinhalb Jahren Abriss- und Bauzeit seine Wiedereröffnung gefeiert. Der Laden, der anstelle des alten Penny in der Ellingshol aufgebaut wurde, ist mit rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche größer als der alte und verfügt über 31 Parkplätze inklusive Lademöglichkeiten für E-Autos, so das Unternehmen.







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