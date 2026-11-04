Schnell zur Arbeit – am Mittwochmorgen ging das zwischen Koblenz und Lahnstein nicht. Pendler stehen im Stau. Was genau passiert ist, weiß die Polizei nicht.
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Autoschlangen stehen, und wenn es endlich weitergeht von der B9 aus Koblenz kommend nach Lahnstein, dann gefühlt nur in Millimeterschritten mit langen Pausen: Am Mittwochmorgen stehen Pendler auf der Südbrücke bei Koblenz und schon weit davor.Die Ursache ist laut Polizei unklar: „Aktuell gibt es bei uns keinen Einsatz in dem Bereich.