Polizei: Es gab keinen Unfall
Pendler stöhnen über Stau bei Koblenz
Der Blick auf den Mobilitätsatlas zeigt am Mittwochmorgen Staus auf der Koblenzer Südbrücke, davor und dahinter.
Der Blick auf den Mobilitätsatlas zeigt am Mittwochmorgen Staus auf der Koblenzer Südbrücke, davor und dahinter.
Screenshot mobilitaetsatlas.de

Schnell zur Arbeit – am Mittwochmorgen ging das zwischen Koblenz und Lahnstein nicht. Pendler stehen im Stau. Was genau passiert ist, weiß die Polizei nicht.

Lesezeit 1 Minute
Autoschlangen stehen, und wenn es endlich weitergeht von der B9 aus Koblenz kommend nach Lahnstein, dann gefühlt nur in Millimeterschritten mit langen Pausen: Am Mittwochmorgen stehen Pendler auf der Südbrücke bei Koblenz und schon weit davor.Die Ursache ist laut Polizei unklar: „Aktuell gibt es bei uns keinen Einsatz in dem Bereich.
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