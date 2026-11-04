Polizei: Es gab keinen Unfall Pendler stöhnen über Stau bei Koblenz Doris Schneider 04.11.2026, 08:58 Uhr

i Der Blick auf den Mobilitätsatlas zeigt am Mittwochmorgen Staus auf der Koblenzer Südbrücke, davor und dahinter. Screenshot mobilitaetsatlas.de

Schnell zur Arbeit – am Mittwochmorgen ging das zwischen Koblenz und Lahnstein nicht. Pendler stehen im Stau. Was genau passiert ist, weiß die Polizei nicht.

Autoschlangen stehen, und wenn es endlich weitergeht von der B9 aus Koblenz kommend nach Lahnstein, dann gefühlt nur in Millimeterschritten mit langen Pausen: Am Mittwochmorgen stehen Pendler auf der Südbrücke bei Koblenz und schon weit davor.Die Ursache ist laut Polizei unklar: „Aktuell gibt es bei uns keinen Einsatz in dem Bereich.







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